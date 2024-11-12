ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины

Минобороны России сообщило, что ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов.

Кроме этого, было нанесено огневое поражение объектам энергетики киевского режима, которые обеспечивают деятельность военно-промышленного комплекса Украины.

Еще отмечено, что российские войска за сутки поразили скопления живой силы и военной техники неприятеля в 142 районах.

Ранее сообщалось, что расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.