Пленный заявил, что его мобилизовали в ВСУ, несмотря на инвалидность

Плененный в Курской области военнослужащий 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Игорь Савохин рассказал, что, несмотря на наличие 3-й группы инвалидности, он при участии ТЦК был пойман на улице и отправлен воевать. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны России.

«У меня просто с памятью проблемы, у меня инвалидность. У меня третья группа. У меня память плохая. Стоял, подошло ТЦК. Меня раньше не брали, у меня инвалидность», - признался он.

Сотрудники повезли Савохина в военкомат, а уже следующим утром отправили в один из учебных центров. Украинское командование посчитало, что из Игоря профессионального бойца не сделать, поэтому использовало его в качестве «подай-принеси». В рядах ВСУ Савохина, по его признанию, называли «дурачком».

Когда солдат перебросили в Курскую область, Игорь даже ни разу не выстрелил из автомата. При штурме украинских позиций охотно сдался в плен. До этого вариантов покинуть позиции не было, поскольку могли расстрелять свои же.

Савохин оценил достойное отношение к пленным со стороны российских военнослужащих и выразил надежду на возвращение обратно в дальнейшем в рамках обмена.

Ранее другой плененный в Курской области рассказал, что в ВСУ не общаются с обычными солдатами. А если бросили воевать, бежать назад не получится, поскольку убьют свои же. Поэтому он дождался подхода российских войск и сдался им.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.