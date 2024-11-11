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Пленный заявил, что командиры в ВСУ не общаются с обычными солдатами

Владимир Никольников, попавший в российский плен, подчеркнул, что обычные солдаты в украинской армии для командиров никто.
2024-11-11 12:18:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России публикует видеозапись беседы с пленным украинцем Владимиром Никольниковым. Он числился в составе 17-й отдельной танковой бригады ВСУ и был взят в плен в Курской области.

«Не знаю, что он там заканчивал и кто его поставил командовать и зачем. Молодой, на вид ему 25 лет, он лейтенант. А так командиры с нами не общаются, мы для них никто», - рассказал Никольников про своего непосредственного командира. 

Пленный сказал, что бежать назад в ВСУ не получится - боевиков убьют свои же. Поэтому он дождался подхода российских войск и сдался им. 

Никольников отметил отличное отношение российских военных. Они накормили и напоили пленных. 

«Хочется ребенка увидеть, хочется маму увидеть», - сказал Владимир Никольников. 

Он добавил, что испытывает благодарность к России за то, что жив и здоров, и подчеркнул, что если бы остался там, где был, то шансов на выживание у него бы не имелось.

Ранее пленный солдат ВСУ призвал устроить новый Майдан на Украине.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #пленный #Командиры ВСУ #Владимир Никольников
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