Пленный заявил, что командиры в ВСУ не общаются с обычными солдатами

Минобороны России публикует видеозапись беседы с пленным украинцем Владимиром Никольниковым. Он числился в составе 17-й отдельной танковой бригады ВСУ и был взят в плен в Курской области.

«Не знаю, что он там заканчивал и кто его поставил командовать и зачем. Молодой, на вид ему 25 лет, он лейтенант. А так командиры с нами не общаются, мы для них никто», - рассказал Никольников про своего непосредственного командира.

Пленный сказал, что бежать назад в ВСУ не получится - боевиков убьют свои же. Поэтому он дождался подхода российских войск и сдался им.

Никольников отметил отличное отношение российских военных. Они накормили и напоили пленных.

«Хочется ребенка увидеть, хочется маму увидеть», - сказал Владимир Никольников.

Он добавил, что испытывает благодарность к России за то, что жив и здоров, и подчеркнул, что если бы остался там, где был, то шансов на выживание у него бы не имелось.

Ранее пленный солдат ВСУ призвал устроить новый Майдан на Украине.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.