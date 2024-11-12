В Москве аферисты через автокредиты похитили у банков 100 млн рублей

В Москве полицейские задержали 18 человек, которых подозревают в мошенничестве в сфере автокредитования на сумму свыше 100 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, преступное сообщество действовало с 2021 по 2022 год. Его участники получали через финансовые организации кредиты, предоставляя фиктивные документы о доходах и трудовой деятельности.

На полученные средства приобретали дорогие машины, которые перепродавали в других регионах. При этом возвращать займы злоумышленники не собирались.

На данный момент известно о 20 преступлениях, в результате которых пострадали 11 банков. Заведены уголовные дела. В отношении 18 задержанных избраны меры пресечения. Еще двоих аферистов объявили в федеральный розыск.

Напомним, ранее в Москве правоохранительные органы выявили схему с займами под залог недвижимости, с помощью которых у граждан отобрали более 100 квартир. Своего жилья лишились в том числе пенсионеры.

Злоумышленники орудовали с 2018 по 2021 год. Они убеждали людей брать у них микрокредиты под залог имущества. Чаще всего клиентами аферистов были пожилые люди.