В столице выявили схему с займами, лишившую более ста москвичей квартир

Правоохранительные органы в Москве пресекли схемы с займами под залог недвижимости, с помощью которых отобрали более 100 квартир у граждан, в том числе и у пенсионеров, передает РИА Новости.

Злоумышленники с 2018 по 2021 год убеждали людей брать у них микрокредиты под залог их имущества. Отмечается, что чаще всего их клиентами были пожилые люди.

«Такие кредиты давались на кабальных условиях. Когда же выяснялось, что заемщик не может исполнить свои обязательства, через суд отбирали у них недвижимость», - сообщил источник агентству.

Историей заинтересовалась столичная полиция и выяснила, что такой предпринимательской деятельностью занимается финансовая организация в центре Москвы. Нюанс этой истории заключается в договорах займа - они были оформлены на неких частных инвесторов, с которыми у этой компании были заключены договоры поручения.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что в России активно распространяется новый вид мошенничества под видом услуг ЖКХ. По его словам, аферисты чаще всего находят своих жертв в Московской области.