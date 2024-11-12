В России могут запретить брать в школы детей мигрантов без знания языка

В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Также планируется предусмотреть законность их пребывания на территории России.

Депутаты рассмотрят инициативу 20 ноября на пленарном заседании.

Предложения правительству будут сформированы и по вопросам трудовой миграции, и по семьям, приезжающим с мигрантами, сообщается на сайте Госдумы.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка предложил ввести общие правила для трудовых мигрантов в знании русского языка. Например, разработать единый федеральный алгоритм работы с детьми мигрантов, которые плохо знают русский язык. Глава РФ считает, что поддержка русского языка и его продвижение по всему миру играют для страны первостепенную роль.