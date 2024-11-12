Артиллерист сообщил о «снарядном голоде» у ВСУ

Старший офицер минометной батареи с позывным Селенга в беседе с корреспондентом «Звезды» Валентином Матвиенко отметил «снарядный голод» у противника. Его артиллерия работает редко.

«Артиллерия летит нечасто, так как у них сейчас снарядный голод», - заявил Селенга.

Он добавил, что при этом противник пытается компенсировать это активным применением дронов-камикадзе. Поэтому российские артиллеристы принимают все меры, чтобы их уничтожать.

Например, расчеты соблюдают меры предосторожности, не производя более пяти-шести выстрелов с одной позиции - после этого ее меняют. Также самоходки оборудованы защитой от FPV-дронов в виде давно известных всем «мангалов». Используются и системы РЭБ.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Днепр» поразили миномет ВСУ с последующей детонацией боеприпасов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.