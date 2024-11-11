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Бойцы группировки «Днепр» поразили миномет ВСУ с детонацией боеприпасов

Цели находят с воздуха, также операторы дронов-разведчиков корректируют направление огня и фиксируют попадание.
2024-11-11 08:03:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки «Мста-С» группировки войск «Днепр» поразил замаскированный минометный расчет украинских боевиков в Запорожской области.

Расчет выдвинулся на огневую позицию после получения координат от воздушной разведки.

«На счету очень много, все не пересчитаешь. Недавно уничтожили "три семерки". Еще была немецкая гаубица, буксирка, опорные пункты, помогали нашей пехоте закрепиться», - рассказал командир орудия с позывным Опасный.

Чтобы нанести боевикам максимальный ущерб, наши бойцы используют боеприпасы разного калибра. Огонь ведут с закрытых позиций и прямой наводкой.

Точность попаданий фиксируют операторы БПЛА. Они же корректируют направление ведения огня.  

Своей ежедневной боевой работой артиллеристы группировки войск «Днепр» вытесняют ВСУ из опорных пунктов, созданных в Запорожской области.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #САУ “Мста-С” #запорожская область
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