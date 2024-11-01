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В Пентагоне объявили о новом пакете помощи Украине на сумму $425 млн

Он включает в себя противотанковое оружие, бронетехнику, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также перехватчики ПВО.
Елизавета Кондрикова 2024-11-01 21:00:42
© Фото: Ron Sachs, dpa Globallookpress

США передали Украине очередной пакет вооружений на сумму $425 млн, сообщили в Пентагоне. Он включает в себя противотанковое оружие, бронетехнику, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также перехватчики ПВО.

«Сегодня Министерство обороны объявило о дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в области безопасности и обороны», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Среди прочего Украина получит боеприпасы класса «воздух-земля», противотанковые комплексы Javelin и AT-4, бронетранспортеры Stryker, указали в Пентагоне. Американское оборонное ведомство также сообщило, что за период президентства Джо Байдена Вашингтон потратил $61 млрд на поддержку киевского режима.

Напомним, в прошлом месяце в Пентагоне признали, что американские арсеналы ограниченны. В частности, стало известно, что Вашингтон столкнулся с проблемами, когда дело дошло до восстановления оборонно-промышленной базы.

#Украина #сша #Пентагон #помощь Украине #пакет вооружений
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