Остров Месяцева полностью растаял в архипелаге Земля Франца-Иосифа. Об исчезновении ледяного образования сообщили в пресс-службе Русского географического общества.

«Мы следили за ним в 2020-2022 годах. Теперь остров окончательно растаял», - заявил доцент МАИ, кандидат технических наук Алексей Кучейко.

Причиной исчезновения острова ученые считают глобальное потепление. Если десять лет назад площадь образования составляла 53 гектара, то в конце лета 2024-го года от нее оставалось всего три.

Ранее ведущий научный сотрудник Пушкинского центра РАН по природным катастрофам Алексей Карнаухов предупредил европейцев о скором экстремальном похолодании из-за климатических изменений. По его оценкам, многие европейские регионы станут непригодными для жизни.

По мере роста температурных перемен на Земле, катастрофические последствия будут только увеличиваться, сказал ученый.