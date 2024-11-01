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В РГО сообщили об исчезновении острова из архипелага Земля Франца-Иосифа

Из-за исчезновения острова из архипелага Земля Франца-Иосифа придется корректировать навигационные карты.
Ян Брацкий 2024-11-01 20:43:16
© Фото: Michael Runkelhttp, imagebroker.com#search, Global Look Press

Остров Месяцева полностью растаял в архипелаге Земля Франца-Иосифа. Об исчезновении ледяного образования сообщили в пресс-службе Русского географического общества.

«Мы следили за ним в 2020-2022 годах. Теперь остров окончательно растаял», - заявил доцент МАИ, кандидат технических наук Алексей Кучейко.

Причиной исчезновения острова ученые считают глобальное потепление. Если десять лет назад площадь образования составляла 53 гектара, то в конце лета 2024-го года от нее оставалось всего три.

Ранее ведущий научный сотрудник Пушкинского центра РАН по природным катастрофам Алексей Карнаухов предупредил европейцев о скором экстремальном похолодании из-за климатических изменений. По его оценкам, многие европейские регионы станут непригодными для жизни.

По мере роста температурных перемен на Земле, катастрофические последствия будут только увеличиваться, сказал ученый.

#РГО #глобальное потепление #Земля Франца-Иосифа #Архипелаг #остров Месяцева
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