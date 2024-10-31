В РАН предрекли Европе похолодание, сравнимое с ледниковым периодом

Из-за изменения картины течений в Северной Атлантике климат в Европе может резко измениться. Об этом предупредил ведущий научный сотрудник по природным катастрофам Пушкинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в разговоре со «Звездой».

«В Европе может значительно похолодать. Многие европейские регионы станут непригодны для жизни людей», - отметил Карнаухов.

Глобальное потепление на планете происходит уже сейчас. Можно заметить, как увеличилось количество экстремальных событий на Земле, и все они из-за климатических изменений.

«Катастрофические наводнения, лесные пожары, засуха и жара - все это следствия глобального потепления», - подчеркнул ведущий научный сотрудник.

По мере того как температура на Земле будет расти, если не предпринять никаких мер, все эти последствия будут приобретать более экстремальный характер.

«Одним из таких экстремальных событий может стать смена картины течений в Северной Атлантике и резкое похолодание в Европе - это парадоксальное следствие глобального потепления», - сказал собеседник «Звезды».

Речь идет не о малейшем похолодании в 1,5-2 градуса, а о десятках градусов, что можно сравнить с наступлением ледникового периода.

Если изменение картины течений все-таки произойдет, то климат в Санкт-Петербурге станет на 5-10 градусов холоднее, чем сейчас в Гренландии, обратил внимание Карнаухов.

Однако на данный момент течения пока еще работают, успокоил эксперт.

«Благодаря этой системе теплых течений - это не только Гольфстрим, это и Северо-Атлантическое, Норвежское течение - в Европе существует уникальный теплый климат», - рассказал климатолог.

По климатическим данным, в эпоху оледенений в Европе и на Дальнем Востоке существовал примерно такой же климат, как сейчас. Однако это локальное событие - на востоке нашей страны в будущем климат изменится не сильно.