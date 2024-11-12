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В Эстонии анонсировали новый пакет помощи для Украины

В новый пакет как минимум войдут одежда и стрелковое оружие.
Карина Тазетдинова 2024-11-12 00:25:15
© Фото: Jens Kalaene dpa Globallookpress

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур анонсировал новый пакет помощи для Украины в соцсети Х.

«Я электронно подписал приказ о выделении нового пакета военной помощи», — следует из сообщения.

По его словам, в новый пакет по меньшей мере войдут одежда и стрелковое оружие. Поставка ожидается только в следующем году.

Певкур также сообщил, что провел встречу с Зеленским. По итогам визита он заявил, что Эстония продолжит поддерживать Киев.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал Зеленскому закончить поставку 1 миллион снарядов Киеву к концу этого года.

#оружие #эстония #поставки #Ханно Певкур #минобороны эстонии
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