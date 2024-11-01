Генерал КСИР пригрозил Израилю смертоносным ударом

Командующий военизированным ополчением Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Голамреза Солеймани пригрозит Израилю «смертоносным» ударом, для которого Иран использует скрытые возможности.

«Иранский народ еще не использовал свои возможности против сионистского врага», - заявил генерал-майор порталу Defa Press.

Высокопоставленный военный добавил, что иранский народ обладает огромным потенциалом для противостояния врагу. Генерал-майор повторил тезис верховного лидера аятоллы Али Хаменеи об ошибке Израиля в расчетах.

«Ошибка Тель-Авива приведет к тому, что мы нанесем по Израилю смертоносный удар», - пообещал Солеймани.

Официальный Тегеран неоднократно обещал нанести по Израилю ответный удар. При этом военные грозят застать противника врасплох своей изобретательностью.

Напомним, 1 октября Иран провел масштабную ракетную атаку по Израилю. Тель-Авив ответил 26 октября. Под огнем оказались военные объекты КСИР, ракетные установки, склады с боеприпасами и прочее.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС атаковало территорию Израиля. ЦАХАЛ ответил военной операцией в секторе Газа и за его пределами.