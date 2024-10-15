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В России проиндексируют пособие по безработице

В следующем году его размер составит 14 742 рубля. Индексация предусмотрена по уровню фактической инфляции.
Ирина Егорова 2024-10-15 13:21:11
© Фото: Silas Stein, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В 2025 году размер пособия по безработице в России повысится. Выплату проиндексируют на 7,3%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Раньше это пособие назначалось ежегодно без жесткой привязки к индексации, теперь это предусмотрено в законе. Пособие будет проиндексировано на 7,3%», - сказал он на заседании комитета Госдумы.

Таким образом, пособие составит 14 742 рубля в максимальном его размере.

Данная мера применяется впервые за последние 10-20 лет, заявил глава ведомства. Индексация предусмотрена по уровню фактической инфляции.

Также с начала следующего года будут проиндексированы выплаты пенсионерам и материнский капитал. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, выплаты увеличатся также на 7,3%.

#в стране и мире #госдума #безработица #инфляция #индексация #пособие #выплата
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