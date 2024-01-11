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Американский боксер Джонсон пришел на вручение паспорта РФ в футболке с Путиным

Церемония вручения паспорта гражданина РФ прошла в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве.
Максим Крюков 2024-01-11 19:32:01
© Фото: IrinaVolk_MVD, Telegram © Видео: IrinaVolk_MVD, Telegram

Американскому боксеру-тяжеловесу Кевину Джонсону вручили паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, опубликовав также видео торжественной церемонии.

«Сегодня мои коллеги из УВМ ГУ МВД России по г. Москве в торжественной обстановке вручили паспорт гражданина Российской Федерации профессиональному боксеру Кевину Джонсону, который заявил о желании стать гражданином России», - написала она в своем Telegram-канале.

Помощник министра внутренних дел России напомнила, что 44-летний спортсмен получил российское гражданство в соответствии с указом президента Владимира Путина от 9 января 2024 года.

Джонсон подал документы на получение паспорта РФ в сентябре 2023 года. По словам его представителя, боксер в честь российского лидера выбрал себе отчество Владимирович. Кроме того, атлет хочет жить в Самаре, где может оформить ипотеку на приобретение жилья.

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