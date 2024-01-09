Устоявший в бою с Кличко боксер Джонсон получил российское гражданство

Американский боксер Кевин Джонсон, выстоявший в поединке против украинца Виталия Кличко, получил российское гражданство. Соответствующий указ за подписью президента России опубликован на портале правовой информации.

Американский спортсмен подал документы на получение российского паспорта в сентябре прошлого года. Представитель атлета в беседе с ТАСС уточнил, что Джонсон в честь президента России выбрал себе отчество Владимирович. Кроме того, Кевин Джонсон хочет жить в Самаре, где может оформить ипотеку на приобретение жилья.

Джонсону 44 года, за 60 поединков проведенных в ринге, он одержал 36 побед, 22 раза уступил и еще два поединка свел в ничью. Под занавес 2009 года американец встретился с Виталием Кличко и уступил ему в титульном бою. Кевин Джонсон стал вторым в истории боксером, кто проиграл Кличко не нокаутом, выстояв все 12 раундов против него.