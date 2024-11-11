Российский летчик рассказал, как ГУР предложило отравить сослуживцев

Российский летчик, которому украинские спецслужбы предложили угнать вертолет Ми-8МТПР-1, должен был отравить своих сослуживцев. В мессенджере с нашим военным связался сотрудник ГУР, представившийся Сергеем.

«Дозировку и все препараты мне скинул Сергей. Перед перелетом моя семья должна была переехать за границу. Далее они должны были отправиться в Кишинев», - говорит летчик.

Ранее стало известно, что ФСБ сорвала операцию по угону вертолета радиоэлектронной борьбы. Украинская разведка планировала переправить Ми-8МТПР-1 через линию боевого соприкосновения.

Кроме того, российским контрразведчикам удалось вскрыть позиции вражеских систем противовоздушной обороны, по которым впоследствии был нанесен удар.