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Российский летчик рассказал, как ГУР предложило отравить сослуживцев

Украинские спецслужбы пообещали военнослужащему, что переправят его семью за границу.
Сергей Лебедев 2024-11-11 08:57:55
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

Российский летчик, которому украинские спецслужбы предложили угнать вертолет Ми-8МТПР-1, должен был отравить своих сослуживцев. В мессенджере с нашим военным связался сотрудник ГУР, представившийся Сергеем.

«Дозировку и все препараты мне скинул Сергей. Перед перелетом моя семья должна была переехать за границу. Далее они должны были отправиться в Кишинев», - говорит летчик.

Ранее стало известно, что ФСБ сорвала операцию по угону вертолета радиоэлектронной борьбы. Украинская разведка планировала переправить Ми-8МТПР-1 через линию боевого соприкосновения.

Кроме того, российским контрразведчикам удалось вскрыть позиции вражеских систем противовоздушной обороны, по которым впоследствии был нанесен удар.

#в стране и мире #вертолет #ФСБ #летчик #контрразведка #ГУР #Ми-8МТПР-1 #угон
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