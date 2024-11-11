МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФСБ сорвала операцию украинской военной разведки по угону вертолета

Вражеские спецслужбы пытались завербовать российского летчика.
Сергей Лебедев 2024-11-11 07:52:04
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ сорвали операцию украинской разведки по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1. Об этом в понедельник сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве отметили, что вражеские спецслужбы пытались завербовать российского летчика. Военный должен был отравить сослуживцев и перегнать вертолет через линию боевого соприкосновения.

За это представители украинской разведки пообещали денежное вознаграждение. Также они предложили вывезти семью летчика за границу через Кишинев.

В ходе оперативной игры российские контрразведчики вскрыли позиции ПВО врага и места дислокации ВСУ. В итоге по ним нанесли удар.

#вертолет #ФСБ #контрразведка #ГУР #Ми-8МТПР-1 #угон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 