ФСБ сорвала операцию украинской военной разведки по угону вертолета

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ сорвали операцию украинской разведки по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1. Об этом в понедельник сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве отметили, что вражеские спецслужбы пытались завербовать российского летчика. Военный должен был отравить сослуживцев и перегнать вертолет через линию боевого соприкосновения.

За это представители украинской разведки пообещали денежное вознаграждение. Также они предложили вывезти семью летчика за границу через Кишинев.

В ходе оперативной игры российские контрразведчики вскрыли позиции ПВО врага и места дислокации ВСУ. В итоге по ним нанесли удар.