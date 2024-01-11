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В Москве скорректировали работу системы отопления из-за очередного похолодания

Температура ночью и днем 12 января может опуститься до -16 градусов.
Анна Назайкина 2024-01-11 18:39:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В Москве была скорректирована работа системы отопления из-за очередного понижения температуры воздуха. Об этом сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

Синоптики предупредили москвичей, что столбики термометров ночью и днем 12 января могут опуститься до -16 градусов. А в выходные морозы могут достигнуть -23 градусов. Из-за этого городские службы решили заранее повысить температуру теплоносителя в магистральных сетях.

«В настоящее время работа системы отопления скорректирована в соответствии с действующим регламентом», - приводятся слова заммэра столицы Петра Бирюкова.

Ранее главный специалист городского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе со «Звездой» рассказала, что к выходным мороз окрепнет и средняя температура за сутки будет на 12-13 градусов ниже климатической нормы.

#Москва #в стране и мире #морозы #похолодание #отопление
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