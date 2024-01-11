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CNN: Запад поставляет Украине ПЗРК Stinger времен афганской войны

Stinger на десятки лет старше, чем некоторые из военнослужащих ВСУ, уточнил телеканал.
Андрей Аркадьев 2024-01-11 18:10:01
© Фото: Юрма Толамо, РИА Новости

Западные страны передают украинской стороне переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger времен афганского конфликта 1979-1989 годов, сообщает CNN.

Военнослужащие ВСУ рассказали телеканалу, что получали от Запада нераспакованные ящики со Stinger, которые были произведены во время участия советских войск в войне в Афганистане. То есть поставляемые ракеты «земля-воздух» гораздо старше, чем многие служащие в войсках ПВО Украины.

Stinger применялся афганскими антиправительственными силами (моджахеды) для борьбы с советскими вертолетами и самолетами. Соединенные Штаты Америки начали их поставлять моджахедам осенью 1986 года.

В ноябре прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что передача украинской стороне истребителей F-16 не приведет к кардинальным переменам. Он также призвал быть готовыми к длительным и сложным боевым действиям.

#пво #Украина #ПЗРК «Стингер» #афганский конфликт
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