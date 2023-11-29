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Столтенберг заявил, что поставки F-16 ВСУ не изменят ситуацию на поле боя

Андрей Аркадьев
15:54 29.11.2023
Генсек НАТО призвал быть готовыми к длительным и сложным боевым действиям.
Столтенберг заявил, что поставки F-16 ВСУ не изменят ситуацию на поле боя
© Фото: Staff Sgt. Taylor Solberg, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Передача украинской стороне истребителей F-16 странами НАТО не приведет к кардинальным переменам в зоне боевых действий. С таким заявлением выступил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам прошедшего в Брюсселе заседания Совета НАТО - Украина.

Столтенберг признал, что американские боевые самолеты позволят усилить ПВО Украины, однако констатировал, что само по себе вооружение не изменит ситуацию, добавив, что западные страны должны быть готовы к длительным и сложным боевым действиям.

О том, что будущая поставка F-16 от западных партнеров не сможет фундаментально изменить ситуацию на передовой, ранее сказал министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

В середине августа США одобрили реэкспорт истребителей четвертого поколения F-16 из стран-союзников на Украину. О готовности передать эти боевые самолеты сообщили Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия.

Дискуссии вокруг поставок ведутся давно, однако решения принимаются постепенно, поскольку, помимо согласия США, необходимо обучить пилотов и подготовить инфраструктуру на территории Украины.

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