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Tasnim: Иран задержал американский танкер в Оманском заливе

В прошлом году США конфисковали судно из-за нарушения санкций.
Сергей Лебедев 2024-01-11 17:53:01
© Фото: Nils Kramer, imageBROKER.com, Global Look Press

Сегодня утром иранские военно-морские силы задержали американский нефтяной танкер в водах Оманского залива. Это было сделано по решению суда, сообщает государственное информационное агентство Tasnim со ссылкой на ВМС страны.

Отмечается, что в прошлом году США конфисковали данный танкер из-за нарушения санкций. Таким образом якобы была похищена нефть, принадлежащая Ирану.

Напомним, ранее в Управлении морских торговых операций Великобритании при британских ВМС сообщили, что неизвестные проникли на судно. Несанкционированное поднятие на борт произошло около половины седьмого утра.

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