Tasnim: Иран задержал американский танкер в Оманском заливе

Сегодня утром иранские военно-морские силы задержали американский нефтяной танкер в водах Оманского залива. Это было сделано по решению суда, сообщает государственное информационное агентство Tasnim со ссылкой на ВМС страны.

Отмечается, что в прошлом году США конфисковали данный танкер из-за нарушения санкций. Таким образом якобы была похищена нефть, принадлежащая Ирану.

Напомним, ранее в Управлении морских торговых операций Великобритании при британских ВМС сообщили, что неизвестные проникли на судно. Несанкционированное поднятие на борт произошло около половины седьмого утра.