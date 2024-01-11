Неизвестные в масках проникли на нефтяной танкер у берегов Омана

Неизвестные лица проникли на судно у оманского порта Сухар, сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании при британских военно-морских силах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пост Управления в соцсети X.

Отмечается, что несанкционированное поднятие на борт в Оманском заливе произошло сегодня около 06:30 (время московское). Всего высадились примерно 4-5 человек в черных масках.

Изначально судно направлялось в Турцию через Суэцкий канал после погрузки нефти в иракском порту Басра. Сейчас уточняется, что судно взяло курс на Иран. В публикации подчеркнули, что этот угон втягивает Тегеран в опасную «судоходную суматоху».

На данный момент связь с нефтяным танкером потеряна. Власти начали расследование.

В последние месяцы участились атаки на танкеры для перевозки нефти в регионе Ближнего Востока. В декабре два танкера подверглись нападениям беспилотников йеменских хуситов в Красном море.