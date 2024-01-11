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Медведев заявил, что на Украине пока что применялось все оружие, кроме ядерного

Недавняя серия интенсивных и результативных ударов по военным объектам на Украине подтверждает эффективную работу оборонно-промышленного комплекса.
2024-01-11 17:26:01
© Фото: vk, Дмитрий Медведев © Видео: vk, Дмитрий Медведев

Российские военные в ходе ударов по территории Украины применили вооружение с различным наполнением. С таким заявлением выступил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии России.

«Использовались, как известно, разные носители с разным наполнением. Ну, разве что кроме ядерного... пока», - сказал он, комментируя недавние удары по украинским военным объектам.

Как утверждает Медведев, подобные удары указывают на успешность и эффективность работы отечественной оборонки в течение прошлого года.

Зампред Совбеза указал на выполнение в прошлом году всех запланированных поставок особо востребованных вооружений и поблагодарил присутствующих за четкую и слаженную работу.

Ранее Минобороны сообщило о нанесении 42 ударов по Украине за неделю. В ведомстве уточнили, что среди них 41 групповой и один массированный удары. С помощью высокоточного оружия и беспилотников поражались центры принятия решения и объекты украинского ВПК.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Украина #ядерное оружие #Дмитрий Медведев #удары
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