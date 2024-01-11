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Медведев заявил, что недавние удары по ВСУ показали эффективность ОПК России

Зампредседателя Совета безопасности РФ отметил, что были выполнены все запланированные поставки особо востребованных средств поражения и образцов вооружения.
Сергей Лебедев 2024-01-11 15:53:01
© Фото: dm, VK © Видео: dm, VK

Серия недавних и интенсивных результативных ударов ВС РФ по украинским военным объектам подтверждает эффективную работу российского оборонно-промышленного комплекса в 2023 году. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы ВПК.

Он также отметил, что были выполнены все запланированные поставки особо востребованных средств поражения и образцов вооружения.

«В этом году мы продолжим контролировать выполнение плана поставок», - сказал Дмитрий Медведев.

Напомним, российские военные с 30 декабря по 5 января нанесли по украинским боевикам 41 групповой и один массированный удары с помощью высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов. Целями ударов стали центры принятия решений, объекты военно-промышленного комплекса, аэродромы, арсеналы, топливные базы и пункты дислокации подразделений ВСУ, националистов и иностранных наемников.

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