В Московском зоопарке из-за маленькой панды Катюши закрыли павильон

Панда Диндин из Московского зоопарка начала выводить своего детеныша Катюшу в большой вольер. Об этом сообщается в Telegram-канале зоопарка.

Маме-панде и малышке нужен полный покой, поэтому было принято решение временно закрыть павильон «Фауна Китая», где гости зоопарка могли наблюдать за бамбуковыми медведями.

Павильон приостановит работу в пятницу, 12 января. Однако отец Катюши - панда Жуи - будет продолжать радовать посетителей своими прогулками в уличном вольере, пишет Life.

Ранее москвичи выбрали на портале «Активный гражданин» имя для маленькой панды. В голосовании приняли участие 380 тысяч жителей столицы. Среди самых популярных вариантов были Катюша, Маша и Мо Мо.