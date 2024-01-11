МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Московском зоопарке из-за маленькой панды Катюши закрыли павильон

Отец Катюши - панда Жуи - продолжит радовать посетителей в уличном вольере.
Анна Назайкина 2024-01-11 16:58:01
© Фото: Moscowzoo_official, Telegram

Панда Диндин из Московского зоопарка начала выводить своего детеныша Катюшу в большой вольер. Об этом сообщается в Telegram-канале зоопарка.

Маме-панде и малышке нужен полный покой, поэтому было принято решение временно закрыть павильон «Фауна Китая», где гости зоопарка могли наблюдать за бамбуковыми медведями.

Павильон приостановит работу в пятницу, 12 января. Однако отец Катюши - панда Жуи - будет продолжать радовать посетителей своими прогулками в уличном вольере, пишет Life.

Ранее москвичи выбрали на портале «Активный гражданин» имя для маленькой панды. В голосовании приняли участие 380 тысяч жителей столицы. Среди самых популярных вариантов были Катюша, Маша и Мо Мо.

#катюша #московский зоопарк #панда #павильон #Диндин #Жуи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»