Оператор «Ланцета» уничтожил украинское орудие в Сумской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского орудия в Сумской области.

Артиллерийскую позицию противника обнаружили военнослужащие группировки войск «Север» при помощи средств воздушной разведки. Проанализировав полученные данные, российские военные приняли решение ударить по выявленной цели.

По арторудию применили барражирующий боеприпас «Ланцет». После удачного попадания оно было уничтожено.

При этом в российском оборонном ведомстве отметили, что точность и эффективность поражения подтвердили средства объективного контроля - в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что ВКС России ударили высокоточным оружием по месту сбора личного состава батальона ВСУ в Сумской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.