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Реабилитолог посоветовал чаще смотреться в зеркало для хорошей осанки

Врач напомнил, что со временем мышцы спины ослабевают и становятся перерастянутыми, из-за чего трудно держать спину ровно.
Елизавета Кондрикова 2024-11-01 15:06:41
© Фото: West Coast Surfer, moodboard Globallookpress

Взрослым и детям со слабыми мышцами трудно держать осанку, поэтому важно поддерживать их силу и эластичность - выполнять упражнения и заниматься растяжкой, обратил внимание реабилитолог Валерий Васильев. Именно от осанки зависит кровообращение, дыхание и самочувствие человека в целом.

«Проблема двусторонняя - слабые и растянутые мышцы задней поверхности тела и укороченные спазмированные мышцы передней части тела. Чтобы поддерживать осанку, важно заниматься физическими упражнениями и растяжкой. Я советую почаще смотреть в зеркало, чтобы фиксировать себя в правильном положении», - сказал эксперт в беседе с «Узнай.ру».

Речь идет о целой группе мышц - подбородок, шея, грудные мышцы и плечи. С возрастом они не только слабеют, но и становятся перерастянутыми, в таком случае не стоит ожидать, что спину будет легко держать в ровном положении, предупредил врач.

Напомним, ранее спортивный врач Ольга Перевалова отмечала опасность сидячей работы, при которой фигура может сильно измениться из-за отсутствия движения.

#здоровье #врач #спина #упражнения #реабилитолог #осанка
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