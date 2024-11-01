Реабилитолог посоветовал чаще смотреться в зеркало для хорошей осанки

Взрослым и детям со слабыми мышцами трудно держать осанку, поэтому важно поддерживать их силу и эластичность - выполнять упражнения и заниматься растяжкой, обратил внимание реабилитолог Валерий Васильев. Именно от осанки зависит кровообращение, дыхание и самочувствие человека в целом.

«Проблема двусторонняя - слабые и растянутые мышцы задней поверхности тела и укороченные спазмированные мышцы передней части тела. Чтобы поддерживать осанку, важно заниматься физическими упражнениями и растяжкой. Я советую почаще смотреть в зеркало, чтобы фиксировать себя в правильном положении», - сказал эксперт в беседе с «Узнай.ру».

Речь идет о целой группе мышц - подбородок, шея, грудные мышцы и плечи. С возрастом они не только слабеют, но и становятся перерастянутыми, в таком случае не стоит ожидать, что спину будет легко держать в ровном положении, предупредил врач.

Напомним, ранее спортивный врач Ольга Перевалова отмечала опасность сидячей работы, при которой фигура может сильно измениться из-за отсутствия движения.