Фрегат «Адмирал Головко» прибыл в пункт постоянного базирования в Североморске

Фрегат «Адмирал Головко» прибыл в свой пункт постоянного базирования в Североморске.

Корабль вышел из Санкт-Петербурга, где в декабре на нем торжественно подняли военно-морской флаг и приняли в состав Северного флота. Спустя две недели похода из Финского залива «Адмирал Головко» достиг Баренцева моря. Именно там на полигонах фрегат проходил финальные испытания.

«Адмирал Головко» - корабль дальней морской зоны, носитель высокоточного оружия - таких ракет, как «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

Главное оружие «Адмирала Головко» - гиперзвуковые ракеты. В серии фрегат первый именно штатный их носитель. Важно, что возможности перехватить «Цирконы» у военно-морских сил НАТО нет до сих пор. Слишком большая скорость - порядка 10 тысяч километров в час, и это при дальности полета в 1 000 километров.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.