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Актриса Будина рассказала, что на всю жизнь запомнит взгляд Соломина

У худрука Малого театра был внимательный и проникновенный взгляд.
Сергей Лебедев 2024-01-11 15:13:01
© Фото: Photoagency Interpress, Global Look Press

Народный артист СССР и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин всегда очень серьезно относился к каждому человеку и к тому, что делает. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказала российская актриса театра и кино Ольга Будина.

«Всегда серьезное отношение к каждому человеку и к тому, что делает сам. А этого ох как не хватает сейчас», - подчеркнула артистка.

Она отметила, что на всю жизнь запомнит внимательный и проникновенный взгляд Юрия Соломина, а также его тихий и спокойный голос.

Напомним, что о смерти худрука Малого театра стало известно сегодня. Народный артист скончался на 89-м году жизни.

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