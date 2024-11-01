Роскачество обнаружило пылевых клещей в подушках 12 брендов

Роскачество провело исследование 15 крупнейших марок подушек с наполнителем из пуха и пера, многие из них оказались небезопасными для использования, сообщили в пресс-службе организации. Во многих подушках выявили повышенную токсичность в водной среде, пылевых клещей, слишком грязные пух и перья, а также недостоверный состав наполнителя.

«Мы проинформировали продавцов, производителей и контрольно-надзорные органы о выявленных нарушениях», - сообщили в организации.

Исследование проводилось по 57 показателям, изучались изделия 14 российских брендов и одного иностранного. В подушках только трех торговых марок не выявлены ни пыль, ни клещи, сообщили в Роскачестве.

Уточняется, что повышенный индекс токсичности выявлен только в водной среде - имеется в виду отсутствие безопасности при контакте со слюной, потом, влажными ладонями. В воздушной среде этот показатель находится в пределах нормы во всех марках. Организация продолжит мониторинг ситуации на российском рынке подушек.

Напомним, ранее Роскачество провело проверку БАДов, реализуемых на маркетплейсах. Более 400 из проверенных добавок содержали запрещенные вещества.