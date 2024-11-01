Опрос показал, что более 80% россиян положительно оценили работу Путина

Большинство россиян положительно оценивают работу Владимира Путина. Таковы данные социологического опроса фонда «Общественное мнение». Согласно его подсчетам, 81% жителей страны положительно оценивают деятельность главы государства, а 79% респондентов доверяют ему.

Восемь из десяти опрошенных отметили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, а 8% россиян недовольны результатами его работы.

Также россиянам задавались вопросы о работе правительства. Довольны деятельностью кабмина 52% опрошенных, 27% респондентов считают иначе. Шесть из десяти россиян довольны работой главы кабинета Михаила Мишустина, 11% придерживаются противоположного мнения.

Что касается работы Государственной думы РФ, то почти половина опрошенных (46%) проголосовали бы за «Единую Россию», если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, 10% - сторонники ЛДПР, 8% опустили бы бюллетени в урну за КПРФ и по 3% у «Новых людей» и «Справедливой России».