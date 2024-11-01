МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов поздравил военных с освобождением Шахтерского и Новоукраинки

Более 1 000 военнослужащих бригады награждены государственными наградами, а трое из них удостоены высокого звания Героя России, говорится в поздравлении.
2024-11-01 15:36:25
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих с освобождением Шахтерского и Новоукраинки ДНР. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 40-й отдельной гвардейской дважды Краснознаменной Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением населенных пунктов Шахтерское и Новоукраинка Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении.

В поздравительной телеграмме сказано, что наши воины-морпехи в упорных боях с неонацистами решительно громят врага на Донецкой земле, демонстрируя в ходе боевых действий храбрость и отвагу. Также сообщается, что более 1 000 военнослужащих бригады получили госнаграды, а трое из них удостоены звания Героя России.

Министр поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность присяге. Глава ведомства выразил уверенность, что бойцы продолжат выполнять воинский долг, защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность страны.

Об освобождении Шахтерского и Новоукраинки Минобороны сообщило в сводке о проведении специальной военной операции. Отмечалось, что оба населенных пункта удалось взять под контроль благодаря действиям подразделений группировки войск «Восток».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #Белоусов #шахтерское #Новоукраинка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 