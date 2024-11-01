Белоусов поздравил военных с освобождением Шахтерского и Новоукраинки

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих с освобождением Шахтерского и Новоукраинки ДНР. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 40-й отдельной гвардейской дважды Краснознаменной Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением населенных пунктов Шахтерское и Новоукраинка Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении.

В поздравительной телеграмме сказано, что наши воины-морпехи в упорных боях с неонацистами решительно громят врага на Донецкой земле, демонстрируя в ходе боевых действий храбрость и отвагу. Также сообщается, что более 1 000 военнослужащих бригады получили госнаграды, а трое из них удостоены звания Героя России.

Министр поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность присяге. Глава ведомства выразил уверенность, что бойцы продолжат выполнять воинский долг, защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность страны.

Об освобождении Шахтерского и Новоукраинки Минобороны сообщило в сводке о проведении специальной военной операции. Отмечалось, что оба населенных пункта удалось взять под контроль благодаря действиям подразделений группировки войск «Восток».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.