Моисеев: «Адмирал Головко» обладает уникальными оборонительными возможностями

Командующий Северным флотом Александр Моисеев заявил, что новейший российский фрегат «Адмирал Головко» обладает уникальными оборонительными возможностями.

Он назвал фрегат самым современным кораблем, представляющим основу кораблей дальней морской зоны. «Адмиралу Головко» предстоит решать задачи в оперативно важных районах для РФ.

«Получил комплект широкого имеющегося на сегодняшний момент вооружения крылатых ракет. Оно высокоточное и большой дальности. "Циркон" входит в боекомплект этого оружия. Корабль обладает уникальными оборонительными возможностями с учетом универсального комплекса ПВО практически от всех средств воздушного нападения, которое есть у противника. Имеет на вооружении серьезные и самые современные гидроакустические комплексы и средства вооружения против подлодок противника», - сказал он.

«Адмирал Головко» прибыл в свой пункт постоянного базирования в Североморске. Корабль вышел из Санкт-Петербурга, где в декабре на нем торжественно подняли военно-морской флаг и приняли в состав Северного флота.

Фрегаты проекта 22 350, к которым относится «Адмирал Головко», являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они могут эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России. «Адмирал Головко» способен нести ракеты «Калибр», «Оникс», «Циркон». От атак с воздуха фрегат защищает зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.