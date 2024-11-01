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Трамп подал иск на $10 млрд против CBS из-за интервью Харрис

Кандидат в президенты США расценил действия телеканал как вмешательство в выборе из-за отказа публиковать полное и неотредактированное интервью с его конкуренткой.
Ирина Егорова 2024-11-01 01:51:26
© Фото: Matt BishopKeystone Press Agency, Global Look Press

Телеканалу CBS поступил судебный иск на 10 миллиардов долларов от кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Он обвиняет руководство во вмешательстве в выборы из-за того, что телеканал не опубликовал полное и неотредактированное интервью с его конкуренткой Камалой Харрис.

«Это действие касается предвзятых и незаконных действий CBS по вмешательству в выборы и процесс голосования посредством злонамеренного, обманного и существенного искажения новостей, рассчитанных на (а) запутывание, обман и введение в заблуждение общественности и (б) попытку склонить чашу весов в пользу Демократической партии в преддверии напряженных президентских выборов 2024 года», - передает Fox News.

Эксперты не исключают, что Трамп и Харрис будут судиться после выборов, например, если Трамп не признает выборы, то такая вероятность достаточно высока. Это грозит обернуться массовыми протестами. В случае политического скандала основой урон получит не только проигравший кандидат, но и избирательная система США в целом.

Выборы нового американского лидера состоятся 5 ноября. Уже более 50 млн американцев проголосовали досрочно. Среди кандидатов значатся бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп, он представляет Республиканскую партию и вице-президент США Камала Харрис - кандидат от Демократической партии. Она сменила Джо Байдена, который принял решение выйти из предвыборной гонки после провальных теледебатов с Трампом и поддержал кандидатуру Харрис.

#сша #Выборы #Дональд Трамп #голосование #Камала Харрис #суд #иск
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