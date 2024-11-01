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ВСУ потеряли более 250 боевиков за сутки действий на Курском направлении

Кроме этого, российским войскам удалось уничтожить три боевые бронированные машины и шесть орудий полевой артиллерии.
2024-11-01 14:05:42
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило, что неприятель потерял более 250 военнослужащих за сутки боев на Курском направлении.

В сегодняшней сводке об отражении попытки вторжения ВСУ
на территорию Российской Федерации в Курской области также говорится, что противник лишился трех боевых бронированных машин, шести артиллерийских орудий, в том числе одной французской САУ Caesar, миномета, ЗРК и девяти автомобилей. Кроме того, бойцы ВС РФ в течение суток пленили на данном направлении украинского военнослужащего.

С начала боев в Курской области потери украинской стороны в живой силе превысили 28 850 человек. Также противник лишился 180 танков, 101 БМП, 106 БТР, 1 062 боевых бронированных машин, 777 автомобилей. Кроме того, ВС РФ уничтожили 254 артиллерийских орудия ВСУ, 40 РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS, 10 ЗРК, 58 станций РЭБ, 12 контрбатарейных РЛС, четыре РЛС ПВО.

Подразделения группировки войск «Север» отразили шесть контратак противника в направлении Новоивановки и Плехово, в результате безвозвратные и санитарные потери ВСУ составили до 50 человек. Уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО
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