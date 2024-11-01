Су-35 прикрыли наносящую удары по ВСУ авиацию в Курской области

Российские истребители Су-35С сопроводили авиацию, которая била по бронетехнике и живой силе противника в Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ и продемонстрировало кадры полетов.

«Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С отработали воздушное прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по бронированной технике и личному составу ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Минобороны России уточнило, что с помощью комплекса авиационного вооружения самолет выполнил обнаружение объектов ПВО противника.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных объектов, имеет на вооружении ракеты различных классов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.