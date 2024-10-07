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Расчет «Искандера» нанес удар по украинским боевикам в Павлограде

На территории промышленного предприятия в этом городе в Днепропетровской области находился пункт временной дислокации врага.
2024-10-07 14:56:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о нанесении удара расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер». 

Целью стал пункт временной дислокации личного состава 72-й омбр ВСУ. Он находился в Днепропетровской области. 

Российское оборонное ведомство публикует и кадры объективного контроля. Уточняется, что удар наносился ночью. Местом своей временной дислокации противник выбрал промышленное предприятие в городе Павлоград.

Ранее сообщалось, что «Искандер-М» уничтожил под Одессой судно с боеприпасами из Европы.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #отрк #Искандер #ракетный удар #пункт дислокации #павлоград
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