Расчет «Искандера» нанес удар по украинским боевикам в Павлограде

Минобороны России сообщает о нанесении удара расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер».
Целью стал пункт временной дислокации личного состава 72-й омбр ВСУ. Он находился в Днепропетровской области.
Российское оборонное ведомство публикует и кадры объективного контроля. Уточняется, что удар наносился ночью. Местом своей временной дислокации противник выбрал промышленное предприятие в городе Павлоград.
Ранее сообщалось, что «Искандер-М» уничтожил под Одессой судно с боеприпасами из Европы.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»