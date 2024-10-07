Расчет «Искандера» нанес удар по украинским боевикам в Павлограде

Минобороны России сообщает о нанесении удара расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер».

Целью стал пункт временной дислокации личного состава 72-й омбр ВСУ. Он находился в Днепропетровской области.

Российское оборонное ведомство публикует и кадры объективного контроля. Уточняется, что удар наносился ночью. Местом своей временной дислокации противник выбрал промышленное предприятие в городе Павлоград.

Ранее сообщалось, что «Искандер-М» уничтожил под Одессой судно с боеприпасами из Европы.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.