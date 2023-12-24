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Беспилотники хуситов атаковали два нефтяных танкера в Красном море

Никита Черненко
07:49 24.12.2023
С 17 октября йеменские хуситы совершили нападения на коммерческие суда 15 раз.
Беспилотники хуситов атаковали два нефтяных танкера в Красном море
© Фото: Michael Dietrich, imageBROKER, Globallookpress
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Беспилотники йеменских хуситов атаковали два танкера для перевозки нефти в Красном море. Об этом сообщило центральное командование (ЦК) ВМС США в соцсети X.

Как отметили в ЦК, сигналы бедствия поступили в 8 вечера. Танкер, шедший под флагом Норвегии, сообщил о попытке атаки беспилотника, однако летательное средство промахнулось. В то же время габонский танкер под индийским флагом сообщил о попадании дрона. На сигналы бедствия ответил эсминец США «Лабун».

«Примерно в 8 часов вечера центральное командование Военно-морских сил США получило сообщения от двух кораблей в южной части Красного моря о том, что они подверглись нападению. Судно BLAAMANEN, принадлежащее норвежскому флагу и эксплуатируемое как танкер для перевозки химикатов и нефти, сообщило о промахе ударного беспилотника хуситов, о пострадавших или повреждениях не сообщалось. Второе судно, SAIBABA, принадлежащий Габону танкер для перевозки сырой нефти под индийским флагом, сообщило о столкновении с беспилотником, о пострадавших не сообщается», - говорится в сообщении ЦК ВМС США.

Военнослужащие добавили, что эти атаки «представляют 14-е и 15-е нападения боевиков-хуситов на коммерческие суда с 17 октября».

Ранее член политбюро движения «Ансар Алаа» Хузам аль-Асад заявил о начале всеобщей мобилизации йеменских хуситов для помощи сектору Газа. По словам лидера хуситов, в тренировочные лагеря пошли добровольцами «десятки тысяч молодых людей».

О поддержке сектору Газа заявили также власти Ирана. Заместитель главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции генерал Мохаммад Реза Нагди пригрозил блокировкой Средиземного моря и Гибралтара в случае, если США и Израиль не прекратят военные действия в секторе Газа.

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