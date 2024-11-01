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В Совфеде наградили 230 детей-героев за проявленное мужество

Медали получили более 230 детей и подростков из 60 регионов России.
Елизавета Пронина 2024-11-01 14:19:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня в Совете Федерации прошла торжественная церемония, где наградили подростков, которые проявили мужество и самоотверженность в экстремальных ситуациях. Чествование юных героев традиционно провели в преддверии Дня народного единства.

В числе награжденных есть Артемий, который работал в гардеробе концертного зала «Крокус Сити Холл» во время нападения вооруженных террористов. Он помог вывести несколько десятков людей из здания через запасной выход, благодаря ему они все остались живы.

Никита Аполлонов из Горловки в свои 16 лет уже умеет отличать разновидности снарядов даже по звуку. В апреле он закрыл собой раненую одноклассницу от разлетавшихся осколков во время обстрела ВСУ, а уже сегодня его представили к награде.

Для Ярослава Юламанова это уже не впервые. Ранее его уже наградили министр МЧС Александр Куренков и глава Республики Башкортостан. Осенью во время прогулки с друзьями по пирсу у озера заметил тонущую пятилетнюю девочку и, прыгнув в холодную воду, спас ее.

Медали «За проявленное мужество» получили более 230 детей и подростков из 60 регионов России, и 19 из них сегодня приехали на церемонию в Москву. Их поздравили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Ранее Артемий Филимонов, спасший десятки людей от террористов, рассказал, что до сих пор не может отойти от произошедшей трагедии. По его словам, после случившегося он начал ценить каждую секунду жизни и полюбил ходить пешком. 

#дети #совфед #медали #валентина матвиенко #подростки #дети-герои
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