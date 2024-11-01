Спасший посетителей «Крокуса» школьник рассказал о жизни после трагедии

Подросток, подрабатывавший гардеробщиком в «Крокус Сити Холле» и спасший десятки людей от террористов, до сих пор не может отойти от произошедшей трагедии. Артемий Филимонов после случившегося начал ценить каждую секунду жизни и полюбил ходить пешком. Об этом он заявил в беседе «Звездой».

«Банально полюбил ходить пешком и научился ценить каждую секунду жизни», - рассказывает мальчик.

Несмотря на то что Артемий спас много людей от террористов, он не считает себя героем.

«Я сделал то, что нужно было в той ситуации», - добавил подросток.

В день нападения на «Крокус Сити Холл» Артемий работал в концертном зале гардеробщиком. Мальчику удалось через служебный выход вывести несколько десятков напуганных людей в безопасное место.

Сегодня подросток принял участие в церемонии награждения детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. Она прошла в Совете Федерации. Чествование юных героев традиционно проводят в преддверии Дня народного единства.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении Артемия медалью «За спасение погибавших».