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В Казахстане опровергли сообщения о побеге Бишимбаева

Экс-министр национальной экономики приговорен к 24 годам тюрьмы за жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой.
Карина Тазетдинова 2024-11-11 04:08:01
© Фото: Jogargy_sot Telegram

Министерство внутренних дел Казахстана опровергло сообщение о якобы побеге бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, который убил жену. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Казахскому телеграфному агентству в ночь на понедельник.

«В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осужденного Бишимбаева К. Эти сведения не соответствуют действительности», - следует из сообщения.

Кроме того, комитет уголовно-исполнительной системы возбудил дело о распространении ложной информации. Граждан призвали ориентироваться на официальные источники.

Ранее в интернете начала распространяться информация о побеге Бишимбаева, который приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство жены Салтанат Нукеновой.

Нукенова была убита в начале ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны. Судебный процесс по этому делу продолжался больше месяца и активно обсуждался в Казахстане и за границей. Суд пришел к выводу, что женщина умерла в результате жестоких побоев после ссоры с супругом.

#Казахстан #тюрьма #Уголовное дело #Куандык Бишимбаев #Салтанат Нукенова
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