В Казахстане опровергли сообщения о побеге Бишимбаева

Министерство внутренних дел Казахстана опровергло сообщение о якобы побеге бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, который убил жену. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Казахскому телеграфному агентству в ночь на понедельник.

«В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осужденного Бишимбаева К. Эти сведения не соответствуют действительности», - следует из сообщения.

Кроме того, комитет уголовно-исполнительной системы возбудил дело о распространении ложной информации. Граждан призвали ориентироваться на официальные источники.

Ранее в интернете начала распространяться информация о побеге Бишимбаева, который приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство жены Салтанат Нукеновой.

Нукенова была убита в начале ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны. Судебный процесс по этому делу продолжался больше месяца и активно обсуждался в Казахстане и за границей. Суд пришел к выводу, что женщина умерла в результате жестоких побоев после ссоры с супругом.