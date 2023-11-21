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Пьер де Голль призвал Украину начать переговоры с РФ, чтобы избежать кризиса в Европе

Алексей Курильченко
14:56 21.11.2023
По словам общественного деятеля, у НАТО и США нет средств, чтобы продолжать конфликт.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Украине следует разрешить себе мирные переговоры с Россией, так как продолжение конфликта приведет к экономическому кризису в Европе. Французы начинают это осознавать, как и то, что власти страны постоянно лгали людям о происходящем на Украине. Об этом в студии программы «Открытый эфир» заявил основатель и президент французского фонда «За мир между народами», внук первого президента Франции Шарля де Голля -  Пьер де Голль.

«Французы начинают понимать, что им очень много врали о тех причинах, которые привели к этому конфликту. И они понимают, что эта война создает большой, глубокий экономический кризис... Когда американцы заявляют, что нельзя проводить мирные переговоры до их выборов в ноябре 2024 года, это меня возмущает. Во Франции и вообще в Европе никак не могут понять, как выйти из этой ситуации, потому что ни НАТО, ни США не имеют достаточно средств, чтобы продолжать эту войну. Макрон наградил Зеленского Большим крестом Ордена Почетного легиона - это самая большая награда во Франции. Я думаю, что этот жест излишний. Сейчас нужно заниматься миром. В марте 2022 года было много попыток вести переговоры - в частности, израильский вице-президент Беннет занимался этим. Была также инициатива президента Турции. Все эти попытки были прекращены. Нужно восстановить мир и восстановить Украину. И французы отдают себе отчет, что если Украина войдет в Европейский союз, то это не будет плюсом для Европы. И для украинцев, кстати, тоже», - заявил Пьер де Голль.

Ранее Пьер де Голль выразил разочарование политикой нынешних властей Пятой республики. Он заявил, что Франция должна быть более независимой, как это было во времена его деда, и отказаться от двуличных действий по отношению к России.

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