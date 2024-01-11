В случае, если Запад и европейские члены НАТО не начнут процесс перевооружения и реиндустриализации, то Владимир Путин сможет положить конец военному блоку стран в таком виде, в котором он есть сейчас.

«Если они не сделают это, Путин получит ключи от Европы и сможет положить конец западному альянсу в том виде, в каком он нам известен», - пишет Telegraph.

В материале также говорится о ситуации, сложившейся вокруг Украины. Журналисты издания оценили, что поддержка и спонсирование Украины странами Запада вскоре может прекратиться, в то время как Россия, напротив, наращивает и проводит преобразования военно-промышленного комплекса, чтобы обеспечить потребности армии.

Сейчас Киев находится в тяжелом положении, поскольку украинские войска выпускают вдвое меньше артиллерийских снарядов и ракет, чем российские.

Ранее российский лидер отмечал, что РФ не собирается воевать с Европой и страны НАТО ей не нужны. Президент отметил активность НАТО у российских границ, вступление в блок Финляндии, но подчеркнул, что Россия не собирается воевать с НАТО и Европой, хотя США прикладывают большие усилия, чтобы поссорить страны ЕС с Москвой.