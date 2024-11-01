Саперы рассказали, какие «сюрпризы» находят на территории ДНР

Специалисты сводного инженерного подразделения группировки войск «Восток» продолжают работу в освобожденных населенных пунктах Донецкой Народной Республики на Южно-Донецком направлении. Инженеры из Забайкалья обезвреживают взрывоопасные предметы.

Все саперы прошли подготовку в Международном противоминном центре Вооруженных сил России, сообщили в Минобороны.

Саперы тщательно проверяют каждый участок местности и используют беспилотные летательные аппараты, чтобы найти и обезвредить взрывоопасные предметы. Дроны доставляют в опасную зону взрывчатку, а оператор из безопасного укрытия активирует детонатор.

ВСУ часто заново минируют территории, которые уже проверили инженеры. Боевики делают это с помощью сброса мин с беспилотников.

Чаще всего специалисты сталкиваются с ракетами от комплексов ПТУР и осколочными гранатометными выстрелами, но вообще видели все, включая иностранные мины. Они используют специальный костюм массой около 30 килограммов. В нем бойцы работают по 6 часов в сутки, но привыкают и уже не чувствуют его тяжести, рассказал сапер с позывным Ларион.

«Спереди, по бокам и сзади находятся плиты, стекло на шлеме и другие элементы брони. Они защищают от осколков», - рассказал Ларион.

Больше всего работы там, где развивались интенсивные боевые действия, поскольку противник оставляет мины, растяжки и ловушки в самых неожиданных местах. Мины в боевом положении уничтожают на месте.

Кроме прочего, инженеры оказывают помощь местным жителям, которые вернулись в свои дома после прихода российских войск и могут пострадать из-за боеприпасов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.