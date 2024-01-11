В Росавиации сообщили о штатной работе столичных аэропортов

Московские аэропорты (Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский) работают в штатном режиме, несмотря на сильнейшую метель в столице. Об этом «Звезде» сообщил советник руководителя Росавиации Артем Кореняко.

«Специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе», - уточнили в агентстве.

Согласно сообщению, на данный момент не фиксировались задержки или отмены рейсов в связи с непогодой, так как все столичные воздушные гавани располагают необходимыми средствами для борьбы с осадками. Взлетно-посадочная полоса очищается по мере необходимости.

Москву, особенно северную часть, в последний час накрыл мощный снегопад, или, как называют эксперты, «черная» метель. Дальность видимости упала практически до минимума - до 50-100 метров. При этом к концу дня температура в столице понизится и сформируется сильная гололедица.