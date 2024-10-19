Две «Бабы Яги» ВСУ не выдержали удара российских FPV-дронов

Минобороны РФ показало, как военнослужащие группировки войск «Север» в Харьковской области уничтожили два тяжелых гексакоптера «Баба Яга» ВСУ.



Наши бойцы практикуют тактику выслеживания боевых БПЛА противника. Для этого расчеты FPV-дронов дежурят в небе круглосуточно.

На кадрах Минобороны видно, как наши дроны сбивают «Бабу Ягу» прямо в воздухе. Они приблизились к БПЛА, а после протаранили его.

Российские военнослужащие часто охотятся с FPV-дронами. Ранее российское военное ведомство публиковало видео уничтожения двух БПЛА ВСУ над Харьковской областью.

Материал подготовили Карина Тазетдинова и Николай Баранов.