МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Две «Бабы Яги» ВСУ не выдержали удара российских FPV-дронов

Наши бойцы круглосуточно дежурят в небе для слежки за дронами противника.
2024-10-19 17:58:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны РФ показало, как военнослужащие группировки войск «Север» в Харьковской области уничтожили два тяжелых гексакоптера «Баба Яга» ВСУ.

Наши бойцы практикуют тактику выслеживания боевых БПЛА противника. Для этого расчеты FPV-дронов дежурят в небе круглосуточно.

На кадрах Минобороны видно, как наши дроны сбивают «Бабу Ягу» прямо в воздухе. Они приблизились к БПЛА, а после протаранили его.

Российские военнослужащие часто охотятся с FPV-дронами. Ранее российское военное ведомство публиковало видео уничтожения двух БПЛА ВСУ над Харьковской областью.

Материал подготовили Карина Тазетдинова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #Харьковская область #FPV-дроны #Баба Яга
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 