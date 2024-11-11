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В МИД прокомментировали голосование против резолюции РФ по борьбе с нацизмом

Лукъянцев отметил, что якобы приверженцы искоренения нацизма голосуют против осуждения этого явления.
Карина Тазетдинова 2024-11-11 23:13:57
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев заявил, что страны Запада показали противоречивое отношение к правам человека, проголосовав против российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма.

«Не могу не обратить внимание на полное расхождение слов с делом. Сколько этих государств заявляли, что они привержены своим обязательствам в рамках международных договоров по правам человека, по борьбе с расизмом», — сказал Лукьянцев.

Лукъянцев отметил, что якобы приверженцы искоренения расизма, ксенофобии, нацизма, неонацизма, голосуют против осуждения этих явлений.

Ранее третий комитет Генассамблеи ООН принял внесенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Документ поддержали 116 стран, 54 проголосовали против, еще 11 государств воздержались.

Среди государств, проголосовавших против принятия резолюции, - США, Украина, Канада, Франция, Германия, Япония и другие страны.

#Россия #ООН #резолюция #борьба с нацизмом #Григорий Лукьянцев
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