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ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Документ поддержали 116 стран, 54 проголосовали против, еще 11 государств воздержались.
Елизавета Кондрикова 2024-11-11 21:09:17
© Фото: Michael Kappeler, dpa Globallookpress

Третий комитет Генассамблеи ООН (ГА ООН) принял внесенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Документ поддержали 116 стран, 54 проголосовали против, еще 11 государств воздержались.

Речь идет о резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», которая была подготовлена российской стороной. В частности документ направлен на недопущение пересмотра истории и итогов Второй мировой войны, всего он включает 74 пунктов.

Среди государств, проголосовавших против принятия резолюции, - США, Украина, Канада, Франция, Германия, Япония и другие страны.

#Россия #га оон #резолюция #борьба с нацизмом #Неонацизм
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