ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет Генассамблеи ООН (ГА ООН) принял внесенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Документ поддержали 116 стран, 54 проголосовали против, еще 11 государств воздержались.

Речь идет о резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», которая была подготовлена российской стороной. В частности документ направлен на недопущение пересмотра истории и итогов Второй мировой войны, всего он включает 74 пунктов.

Среди государств, проголосовавших против принятия резолюции, - США, Украина, Канада, Франция, Германия, Япония и другие страны.