МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Киеве и еще восьми областях Украины звучит воздушная тревога

Воздушную тревогу в Киеве и Киевской области объявили в 01:24 по московскому времени.
Ян Брацкий 2024-11-11 02:29:17
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

Сирены воздушной тревоги ревут в Киеве и области, а также еще в восьми украинских регионах. Это следует из данных министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно онлайн-картам ведомства, в 01:21 по московскому времени была объявлена воздушная тревога в Черкасской области, спустя еще три минуты тревогу объявили в Киеве, в 01:36 сирены зазвучали в Харьковской области.

До сих пор не отменена тревога в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской областях.

Напомним, Вооруженные Силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после резонансного теракта на Крымском мосту, в результате которого погибли люди и получила серьезные повреждения сама переправа.

Российские спецслужбы пришли к выводу, что к совершению преступления причастна Служба безопасности Украины. С тех пор воздушная тревога объявляется на Украине каждый день.

#Украина #Киев #СБУ #воздушная тревога
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 