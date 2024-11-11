В Киеве и еще восьми областях Украины звучит воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги ревут в Киеве и области, а также еще в восьми украинских регионах. Это следует из данных министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно онлайн-картам ведомства, в 01:21 по московскому времени была объявлена воздушная тревога в Черкасской области, спустя еще три минуты тревогу объявили в Киеве, в 01:36 сирены зазвучали в Харьковской области.

До сих пор не отменена тревога в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской областях.

Напомним, Вооруженные Силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после резонансного теракта на Крымском мосту, в результате которого погибли люди и получила серьезные повреждения сама переправа.

Российские спецслужбы пришли к выводу, что к совершению преступления причастна Служба безопасности Украины. С тех пор воздушная тревога объявляется на Украине каждый день.